Max Cavallari svela che la sua prima figlia è la nipote di Bruno Arena

Leggi su ultimenotizieflash

(Di domenica 9 ottobre 2022) Nello studio di Verissimo è Maxil primo ad entrare, a raccontare di. E’ un dolore ancora troppo forte per lui ma poi ritrova il sorriso, lo fa per dare forza a Rosy e Gianluca, la moglie e il figlio di, ma anche perchédella sua. Sa che seadesso fosse lì con lui gli direbbe che non è un papà presente, perché è divorziato ma anche perché è sempre in giro per lavoro. Maxè papà di tre figli, tre età molto diverse, laè grande, ha 29 anni. C’è una rivelazione, chiede a Rosy se può dirlo ma non c’è nulla da nascondere, anche se I Fichi d’India non ne hanno mai parlato. Lapiù grande ...