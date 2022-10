In poco più di 20 anni vi hanno partecipato 510mila giovani | a fronte di 1 | 6 milioni di candidature Ai ragazzi piace | anche se non tutti lo conoscono e non tutti riescono a entrare

Leggi su iodonna

(Di domenica 9 ottobre 2022) «Dopo la maturità mi ero iscritto a Lingue straniere. Alla fine della laurea triennale ho capito però che non mi bastava occuparmi di altre culture leggendo libri. Volevo dare una mano. Un campo estivo in Albania con i bambini mi ha spinto a scegliere Cooperazione alla magistrale. Ho finito, e ora eccomi qua». Nicholas Moretti, 27, sta facendo il Servizio Civile a Casa Suraya, un centro di accoglienza milanese per famiglie richiedenti asilo gestito dalla cooperativa Farsi prossimo con il supporto di Caritas Ambrosiana. Lo incontriamo nel giardino, all’esterno di questa grande casa nel verde dove mamme con lunghi vestiti colorati e bambini passeggiano finalmente sereni. Insieme a Nicholas c’è Sara Peroni, la coordinatrice di Casa Suraya, un passatolei nel Servizio Civile, una scelta di vita coerente. Un’operatrice di Caritas Senigallia al ...