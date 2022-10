In Bassa Sassonia l' Spd perde punti ma rimane primo partito

La doppia azione provoca grandi disagi su tutta la rete fra Amburgo, Brema e in tutta la, il secondo più grande dei Länder tedeschi dove, per inciso, oggi otto milioni di elettori ...Tutte le possibili conseguenze delle elezioni in, Land vasto e popoloso della Germania, sul governo Scholz. L'articolo di Pierluigi Mennitti da Berlino Solo chi non considera il peso dei Länder nell'architettura federale dello Stato ...Ad essere colpiti sono stati i Laender di Brema, Amburgo, Bassa Sassonia e Schleswig-Holstein, come ha scritto la Deutsche Bahn su Twitter. “A causa di un sabotaggio ai cavi che sono irrinunciabili ...Solo chi non considera il peso dei Länder nell’architettura federale dello Stato tedesco può sorprendersi del perso che assume nella politica tedesca ogni singola elezione regionale. Solo come memoria ...