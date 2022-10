"I prezzi bruciano i redditi". Cosa sta succedendo al potere d'acquisto

(Di domenica 9 ottobre 2022) I dati riportati dopo uno studio dell'ufficio economico di Confesercenti non sono incoraggianti: in sei mesi ihanno bruciatoper 12,1 miliardi di euro

Il peggioramento è dovuto, in primo luogo, agli aumenti deidell'energia, che si scaricheranno sulle bollette autunnali, portando l'incremento deiai livelli massimi dell'anno: l'...Il potere d'acquisto degli italiani diminuisce di circa 470 euro a famiglia in soli sei ...I dati riportati dopo uno studio dell'ufficio economico di Confesercenti non sono incoraggianti: in sei mesi i prezzi hanno bruciato redditi per 12,1 miliardi di euro ...La corsa degli energetici continua a spingere i prezzi e ad erodere la capacità di spesa degli italiani che si avviano a perdere, nella sola seconda metà del 2022, -12,1 miliardi di potere d’acquisto, ...