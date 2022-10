Frittata di riso con sugo alla genovese | farla è semplicissimo | la ricetta

Leggi su vesuvius

(Di domenica 9 ottobre 2022) Questadiconlascerà tutti a bocca aperta per via della sua incredibile bontà, ecco come si prepara Si tratta di un tipico piatto della tradizione culinaria napoletana, molto semplice da realizzare in casa. Ladicondi sicuro piacerà proprio a tutti, la mangeranno volentieri anche i più piccoli.di(Screenshot da Facebook)Questanasce come ‘piatto di recupero’, preparata conavanzato per non buttare via nulla ed evitare gli sprechi. In moltissimi però pernon aspettano che avanzino degli ...