Caos a Ballando Lucarelli le dà zero e la Zanicchi sbotta | Tr

(Di domenica 9 ottobre 2022) Pensando di non essere sentita, Ivaha offeso la giurata Selvaggiadopo una discussione che ha portato a una valutazione negativa dell'esibizione

Il Sussidiario.net

a Gravina durante l'esibizione di Arisa la quale è stata protagonista di una lite verbale con ...ben pensato di sollevare un presunto caso di conflitto di interesse in quanto quest'anno a......è ormai finita e questa sera vedremo Milly Carlucci a l timone della nuova stagione dicon ... Iva Zanicchi crea ilall'interno dello studio di Oggi è un altro giorno Iva Zanicchi nella ... BALLANDO CON LE STELLE 2022/ Diretta, classifica: Zanicchi 1a ed è caos! (1a puntata) "Tu non ne capisci di ballo", ha detto Samuel Peron alla giurata. Più colorito il commento di Iva Zanicchi che, avendo capito gli intenti di Selvaggia Lucarelli, ha sbottato: "Dammi quel cazzo che ...Gossip, piccolo schermo e strafalcioni: la rubrica delle figuracce collezionate dai vip nell’ultima settimana Nella settimana appena trascorsa, nel poco fatato mondo dello spettacolo non sono mancati ...