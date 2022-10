Breve guida alle elezioni di midterm

Leggi su formiche

(Di domenica 9 ottobre 2022) Martedì 8 novembre 2022 circa 168 milioni di statunitensi si recherannourne per ledi. Ma cosa sono e come funzionano esattamente? Unaper seguire da vicino la politica statunitense. Ledi– letteralmentedi metà mandato – si tengono appunto dopo due anni dall’inizio del mandato presidenziale, quindi dopo due anni dall’elezione, e vengono per questo viste come una sorta di referendum sull’operato del presidente in carica. Il Senato (Senate) e la Camera (House of Representatives) costituiscono rispettivamente la camera alta e la camera bassa del Congresso, il ramo legislativo del governo federale, i cui membri restano in carica per sei anni al Senato, e per due alla Camera. Le tempistiche ...