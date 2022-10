Ballando con le Stelle 17 | Selvaggia Lucarelli | “Iva Zanicchi e Samuel Peron hanno spiegato bene cosa siano sessismo e mansplaining in un programma tv”

Leggi su isaechia

(Di domenica 9 ottobre 2022)è tornata all’attacco sul web. Stavolta, ha rivolto una “stilettata” alla cantante Ivae al suo compagno di avvantura acon le, il ballerino professionista. La prima puntata dello show di Milly Carlucci è andata in onda ieri sera su Rai Uno. Un esordio piuttosto movimentato: diversi concorrenti si sono risentiti per i voti negativi dati dalla giuria. Parliamo in particolare di Ivaappunto, che in un momento in cui pensava di non essere ascoltata ha dato della tr*ia a. Invece, il suo microfono era perfettamente funzionante e attivo. La giornalista, una volta venuta a conoscenza dell’offesa ricevuta, ha preteso delle scuse, scuse che ...