Vera Gemma | chi è | età | carriera | chi è l’ex fidanzato Jeda | vita privata e Instagram dell’attrice

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di sabato 8 ottobre 2022)è un’attrice italiana nonché un personaggio televisivo. E’ figlia d’arte e negli ultimi anni ha partecipato anche ad un reality, partendo come naufraga per la quindicesima edizione dell’Isola dei Famosi. Assidua anche la sua presenza nei salotti televisivi tanto nella Rai quanto in casa Mediaset. Ma scopriamo più da vicino la sua storia. La biografia diè nata a Roma, a Trastevere, il 4 luglio del 1970 dal matrimonio di Giulianoe Natalia Roberta, sua prima moglie. Oggi pertanto ha 52 anni.è figlia d’arte, dato che suo padre è stato uno degli attori più amati fra gli anni ’60 e ’80 (lavorando anche con Woody Allen in To Rome With Love). LaE’ cresciuta tra ...