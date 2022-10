Ultime Notizie – Ponte in Crimea | Putin nel 2018 | “Un miracolo”

(Di sabato 8 ottobre 2022) Ildi Kerch, collegamento trae Russia, è ildi Vladimir. L’esplosione che ha gravemente danneggiato l’infrastruttura è considerata in Ucraina un colpo diretto al presidente russo., d’altra parte, è stato protagonista assoluto neldell’inaugurazione deldi 19 km, infrastruttura determinante per il collegamento trae Russia e fondamentale anche a livello simbolico per vincolare la regione annessa da Mosca. Oltre 2 anni di lavori, costi per circa 3,5 miliardi di dollari secondo le stime dei media internazionali. Il presidente, nel maggio, inaugurò ilattraversandolo alla guida di un camion, in compagnia del fidato Arkady Rotenberg, a cui era stato assegnato il ...

Sky Tg24

