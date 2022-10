Ultime Notizie – Fmi | 1 | 3 miliardi a Ucraina | “Rischi per debito Kiev”

(Di sabato 8 ottobre 2022) Il Fondo Monetario Internazionale comunica che il Comitato Esecutivo ha approvato 1,3di dollari di finanziamenti di emergenza per l’. L’Fmi ricorda come “più di sette mesi dopo l’inizio dell’invasione russa dell’, il bilancio umanitario ed economico rimane pesante, con conseguenti grandi e urgenti esigenze di finanziamento” ma si sottolinea anche come le autorità dimeritano un “considerevole credito per aver mantenuto un elevato grado di stabilità macro-finanziaria in circostanze particolarmente difficili”. In un messaggio su Twitter il presidente ucraino Zelensky sottolinea come “questo denaro andrà oggi all’. Grazie per il sostegno a Kristalina Georgieva e al Comitato Esecutivo dell’Fmi”. “La portata e l’intensità della guerra della Russia contro ...

Il Sole 24 ORE

