Gazzetta del Sud

Sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Carini che stanno cercando di ricostruire quanto successo, gli agenti della polizia municipale die i veterinari. "I cani sono scappati da ...Momenti didove i sanitari del 118 hanno soccorso i tre per alcune gravi ferite alle gambe, alle braccia e al volto provocate dai morti di due cani che si aggiravano sul lungomare. Terrore a Terrasini: tre uomini aggrediti e feriti gravemente da due pitbull sul lungomare Mattina di grande paura a Terrasini: due pitbull sono fuggiti da una villetta nella zona del lungomare seminando terrore in giro. Tre uomini sono stati aggrediti e feriti. Soccorsi dai sanitari del 11 ...Ci sono pochi agenti di polizia penitenziaria nel carcere di Noto ed i carichi di lavoro sono diventati insormontabili. I sindacati, Sappe, Osapp e Uil, hanno scritto al provveditore per la Sicilia, C ...