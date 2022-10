Sassuolo | Dionisi post Inter | ' Era più giusto il pareggio E se c' era Berardi'

REGGIO EMILIA - Ilcade in casa contro l'Inter per (2 - 1). Nel post partita, Alessiotecnico dei neroverdi, analizza il risultato ai microfoni di Dazn: "Nonostante la sconfitta per 2 - 1, il...REGGIO EMILIA - Ilcade in casa contro l' Inter per (2 - 1). Nel post partita, Alessiotecnico dei neroverdi, analizza il risultato ai microfoni di Dazn: "Nonostante la sconfitta per 2 - 1, il...Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...Sassuolo, le parole di Dionisi al termine della partita persa contro l'Inter: "Non meritavano di vincere. Ce la siamo giocata alla pari per 70 minuti, sono d’accordo con i commenti in studio: questa p ...