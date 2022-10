Liga 2022 2023 | Atletico Madrid di misura sul Girona | doppietta di Correa

Leggi su sportface

(Di sabato 8 ottobre 2022) Vittoria importante quella trovata dall’nell’ottava giornata della. La squadra di Simeone piega per 2-1 ilal Wanda Metropolitano e così facendo si issa a quota 16 punti in classifica, agganciando l’Athletic Bilbao e a meno tre da Barcellona e Real, tutte però con una partita da giocare. Schierato per una volta titolare, Griezmann è già decisivo dopo cinque minuti, quando serve al’assist vincente per il gol immediato dell’1-0. Il primo tempo è sostanzialmente privo di occasioni e i padroni di casa possono così gestire più o meno efficacemente il vantaggio, tanto più che a inizio ripresa ancora l’argentinofirma il gol del raddoppio che mette al sicuro i ragazzi del Cholo. I ...