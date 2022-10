Le azzurre del Volley dominano contro la Cina e volano ai quarti 

(Di sabato 8 ottobre 2022) AGI - Con un'ottima prestazione, la migliore in questo Mondiale, l'Italia ha dominato la partitalagarantendosi l'aritmetico primo posto nella pool E, girone di qualificazione ai quarti di finale, del Campionato mondiale di pallavolo femminile. Oggi pomeriggio a Rottendam in Olanda lehanno sconfitto laper 3 a 0 (set: 26-24, 25-16, 25-20). Quellale cinesi per le campionesse d'Europa è stata la 9 vittoria in questa rassegna iridata. Le ragazze di Davide Mazzanti torneranno in campo martedì 11 ottobre ad Apeldoorn per affrontare la quarta classificata che uscirà dalle sfide di oggi e domani e sarà una tra Brasile, Giappone,e Belgio.

Le ragazze di Mazzanti, già sicurepass per i quarti di finale, torneranno in campo martedì 11 ... Le asiatiche hanno tentato di mettere in difficoltà lecon la battuta, ma una grande Paola ...... girone di qualificazione ai quarti di finale,Campionato mondiale di pallavolo femminile. Oggi pomeriggio a Rottendam in Olanda lehanno sconfitto la Cina per 3 a 0 (set: 26 - 24, 25 - ...L'Italia tornerà in campo martedì e per sfidare una tra Brasile, Giappone, Cina e Belgio AGI - Con un'ottima prestazione, la migliore in questo Mondiale, l'Italia ha dominato la partita contro la Cina ...L’Italia del volley femminile non si ferma più. Nella quarta giornata della seconda fase dei Mondiali in Olanda, le azzurre del ct Mazzanti schiantano la Cina per 3-0 e sono così matematicamente prime ...