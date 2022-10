Leggi su glieroidelcalcio

(Di sabato 8 ottobre 2022) A 100 anni dalla nascita un quadro del nostro Antonio Mattera a dipingere LA LEGGENDA CHE ALIMENTA LA LEGGENDA Solo le leggende alimentano altre leggende. Si racconta di lui l’episodio, risalente alla sua carriera da giocatore, che vuole l’intero stadio di San Siro applaudire a scena aperta il primo passaggio sbagliato dopo un’interminabile serie di partite giocate, da anni, senza commettere neppure un errore. Oppure quell’altra leggenda che racconta come colpì da fuori area la traversa così forte, ma così forte, che il pallone rimbalzò oltre la metà campo e il Milan rischiò di prendere gol in contropiede. Oppure ancora che al suo allenatore al Milan, Gipo Viani, quando questi gli ordinava di cambiare la propria posizione in campo, Nils replicava serafico ma deciso:«Lei comanda fuori dal campo, io sono il capitano e comando in campo». O ancora che, all’arrivo di Falcao a Roma, ...