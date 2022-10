Fiorentina | Sottil in dubbio per la Lazio | ma recupera Barak

(Di sabato 8 ottobre 2022) Lasi prepara alla sfida con lai dubbi di Italiano:non dovrebbe esserci,invece torna a disposizione La, dopo la vittoria contro l’Hearts, tornerà in campo contro lalunedì sera. Per l’occasione Italiano dovrà risolvere alcuni dubbi di formazione. Secondo quanto riportato dalla Nazione,è da valutare per i problemi alla schiena. Dovrebbe tornare a disposizione invece. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Poi la squadra ha svoltato: ha conquistato 6 vittorie consecutive battendo Monza,, Roma, ... Ciò che colpisce è che la squadra disembra un perfetto mix tra fisicità, tecnica e ... Udinese, una delle sorprese più interessanti di questo scorcio di stagione è il difensore Jaka Bijol, già autore di due gol decisivi con Inter ed Hellas Verona. Il personaggio del momento in questo in ...