F1 | Lando Norris | “Io ho fatto tutto correttamente | Max Verstappen no”

(Di sabato 8 ottobre 2022)ha espresso la sua opinione alla stampa al termine delle qualifiche del Gran Premio del Giappone, diciottesimo evento del Mondiale F1 2022. Il britannico dovrà scattare dalla decima casella del gruppo alle spalle del tedesco Sebastian Vettel (Aston Martin). Il giovane alfiere di McLaren si è lamentato del comportamento dell’olandese Max. Il #1 della Red Bull ha infatti avuto un’incomprensione con il nativo di Bristol che ha tentato prima della chicane conclusiva di prendere la posizione in pista per l’ultimo giro veloce. Il campione del mondo in carica non si è accorto dell’arrivo del portacolori del marchio britannico che ha dovuto passare sull’erba per evitare il contatto con il teammate del messicano Sergio Perez. La FIA sta investigando sulla situazione per una possibile sanzione ai danni del leader della ...