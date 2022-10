F1 | Giappone | Leclerc ' Vicini a Verstappen | faremo bella gara'

MAX VERSTAPPEN: 'BELLISSIMO FARE LA POLE - POSITION A SUZUKA, NORRIS HA SBAGLIATO' CHARLES: 'GIRO COMPLICATO, SIAMO TUTTI MOLTO VICINI'...la pole position del Gran Premio del, diciottesima prova del Mondiale di Formula 1 2022. Una qualifica tiratissima, con l'olandese in grado di stare davanti alla Ferrari di Charles...Max Verstappen ha conquistato la pole position del Gran Premio del Giappone precedendo di appena dieci millesimi Charles Leclerc, ma è sotto investigazione per una incomprensione con Lando Norris nel ...Il monegasco della Ferrari sull'asciutto si aspetta una Red Bull capace di fare uno step in più tra qualifica e gara, motivo per cui Charles si augura un GP del Giappone sotto l'acqua ...