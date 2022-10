Dzeko fa 101 e trascina l’Inter contro il Sassuolo | un altro segnale di ripresa dei nerazzurri

Leggi su calcioweb.eu

(Di sabato 8 ottobre 2022) Adessofa sul serio e torna seriamente in corsa anche in campionato. Seconda vittoria consecutiva per la squadra di Simone Inzaghi che conferma il successoil Barcellona in Champions, la gara della nona giornata del campionato di Serie A ha regalato il colpo sul campo di una squadra molto insidiosa: il. Il grande protagonista è stato Edin, autore di 101 in Serie A: si tratta di un bottino di tutto rispetto. Simone Inzaghi si schiera con la coppia formata dae Lautaro Martinez, ilrisponde con Lauriente, Pinamonti e Emil Konradsen Ceide. La prima occasione è per il, il portiere Onana respinge su Frattesi. Subito una reazione del, Lautaro Martinez non riesce a concretizzare. Alla fine del ...