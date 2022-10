ASCOLTI TV 7 OTTOBRE 2022 | TALE E QUALE SHOW SALE 22 | 6% | VIOLA COME IL MARE SCENDE 17 | 5% | NUZZI 7 | 3% | CROZZA 5 | 8% | ZORO 6% | EXPLOIT PARADISO 21 | 4%

Leggi su bubinoblog

(Di sabato 8 ottobre 2022)TV 7· Venerdì · Cumulati giornalieri per gruppo 24 – x PT – x 24 – x PT – x Rassegna Stampa – xTg1 – xTg1 Mattina – xUnoMattina – xStorie Italiane – 608 17.30Storie Italiane – 567 13.10È Sempre Mezzogiorno! – 1494 16.80Tg1 + Tg1 Ec. – xPres. Oggi è un Altro Giorno – 1644 14.30Oggi è un Altro Giorno – 1573 16.30delle Signore – xPres. Vita in Diretta – 1502 19.20Vita in Diretta – 1833 20.30Reazione a Catena – xReazione a Catena – xTg1 – xSoliti Ignoti – 4303 21.70– 3604 22.60 x x xTv7 – x Prima Pagina – xTg5 – 1127 23.23Mattino 5 News – 900 20.71Mattino 5 News – 875 22.93Forum – 1406 20.81Tg5 – 2774 23.90Beautiful – 2402 19.66Una Vita – 2223 19.62Uomini e Donne – 2560 26.66 + 2007 24.58Amici + GF Vip – ...