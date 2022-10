Ultime Notizie – Diventa mancino dopo un tumore | lo strano caso di WY

(Di venerdì 7 ottobre 2022) WY ha 54 anni, 13 anni di istruzione alle spalle, una vita normale. Nel 2014,un episodio di instabilità posturale e disorientamento seguito da una perdita di coscienza, si sottopone a una risonanza magnetica. Risultato: scopre di avere unnell’emisfero sinistro del cervello. Sembra una storia come tante, ma non è così. Quello di WY è “lo” di un destrimano che usa la sinistra, come lo hanno definito gli scienziati italiani descrivendolo in uno studio pubblicato sulla rivista ‘Cortex’. L’uomo è sempre stato destrorso. Ma, nonostante possa perfettamente usare ancora il braccio destro in quanto non è affetto da deficit motori di base,l’insorgenza delto/ambidestro. Lo studio porta la firma dei ...

Sky Tg24

C'è un medico legale in Iran che dice che non è stata uccisa, non è a causa delle percosse e della violenza che la polizia morale le ha usato per punirla perché indossava male il islamico che deve ...... da parte della polizia cinese, di diffusione difalse e allarmistiche. Come sappiamo bene, ... ha cercato di colmare alcune lacune riguardo leore di vita dell'oculista e il trattamento ... Cronaca, le ultime notizie di oggi 7 ottobre C'è un medico legale in Iran che dice che Mahsa Amini non è stata uccisa, non è morta a causa delle percosse e della violenza che la polizia morale le ha usato per punirla perché indossava male il ...Il Milan deve fare i conti con la concorrenza ma il colpo in attacco può arrivare per 20 milioni di euro. Il punto della situazione dopo le ultime news provenienti dalla Spagna Otto gol in quattordici ...