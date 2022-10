Napoli | la cessione del big è vicina | “Aspira a un top club”

Leggi su serieanews

(Di venerdì 7 ottobre 2022) Si parla già di calciomercato in casa, nonostante la stagione sia appena entrata nel vivo: un big può lasciare Ilviene da sette vittorie consecutive tra Serie A e Champions League. Un rendimento impressionante considerando che la scorsa estate sono andati via elementi importantissimi come Ospina, Koulibaly, Fabian, Insigne e Mertens. Ma non Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.