Murakami e il cinema | il connubio in una mostra

(Di venerdì 7 ottobre 2022) Nell’universo narrativo creato in più di quattro decenni di carriera da Haruki, è fatto abbastanza conosciuto come grande importanza rivesta la musica, declinata in tutti i suoi generi, da L'articolo proviene da il manifesto.

... in trepidazione, come in attesa di una star del. E in effetti, già allora Annie Ernaux era ... sarà RushdieHouellebecq O lei Chissà perché poi tanta affezione collettiva per l'...... Leone d'oro alla Mostra deldi Venezia 2021. Foto Ansa Nelle ultime ore il suo nome si era ...credevano che l'Accademia di svezia non avrebbe premiato uno tra il giapponese Haruki, l'...