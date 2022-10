Iachini su Raspadori | ‘Mi ricorda Dybala’

Giuseppe, ex tecnico del Palermo, ha rilasciato una lunga intervista al Mattino Tutte le news sul calciomercato e sul Napoli CalcioNapoli24.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google, se vuoi ...... è intervenuto l'allenatore Giuseppe. " È un campionato particolare, per i Mondiali. Ci ... Politano può occupare anche la punta falso nueve, lo feci anche con. Giacomo lo portai in ...Giuseppe Iachini, ex allenatore di Fiorentina e Sassuolo, è stato il primo tecnico a convocare Giacomo Raspadori in Serie A. In un'intervista a Il Mattino ha parlato di lui: ...Intervistato da “Il Mattino” Beppe Iachini ha parlato così di Raspadori paragonandolo a Dybala. Ecco le parole dell’ex tecnico del Palermo: «Non tira in porta, calcia in porta, che è una cosa diversa.