I pacifisti? Vadano pure a manifestare sotto l' ambasciata russa

(Di venerdì 7 ottobre 2022) Cari, e vi chiamo così perché vi prendo in parola, vi considero gli eredi di una nobile tradizione di pensiero, non i servi sciocchi di qualcuno: avete ragione. La guerra che lacera il cuore dell'Europa e devasta le sue economie è inaccettabile, il ritorno dell'incubo atomico è un remake osceno della storia. L'allarme suonato dalla vostra testata di riferimento, Il Fatto Quotidiano, per quanto enfatico è fondatissimo: "In piazza per la pace prima che sia tardi". Di fronte all'abisso che si spalanca, anche le visioni contrapposte del mondo vengono meno, perché è in discussione la stessa permanenza di qualcosa come il mondo. Per cui ci vediamo tutti lì, decidete voi giorno, ora e dettagli organizzativi, quel che conta è esserci, anche nella diversità. Sarò infatti fiero di essere fianco a fianco con Giuseppe Conte che ha proposto per primo l'adunata, con Piero ...

