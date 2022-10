GP Giappone | l' analisi del venerdì | la pioggia rovina i piani

(Di venerdì 7 ottobre 2022) Unstravolto, quello del GP del. A Suzuka la vera regina delè stata la, assoluta protagonista sia in FP1 che in FP2, cosa che ha stravolto i programmi di lavoro delle ...

F1inGenerale

Un venerdì stravolto, quello del GP del. A Suzuka la vera regina del venerdì è stata la pioggia, assoluta protagonista sia in FP1 che in FP2, cosa che ha stravolto i programmi di lavoro delle squadre, costrette a rivedere passo ......del Gp2022 con gli speciali dedicati, dunque i Paddock Live condotti da Federica Masolin nei quali anche da studio e dai box avremo contributi, interviste ai protagonisti edelle ... F1 | GP Giappone - Analisi Tecnica Ferrari: nuovo fondo per la F1-75 Una giornata caratterizzata dalla pioggia e di conseguenza di difficile interpretazione quella del venerdì di Suzuka, al termine della quale la Mercedes si è messa davanti a tutti nell'augurio che le ...A livello globale, il numero di nuovi casi settimanali è diminuito del 6% durante la settimana dal 26 settembre al 2 ottobre 2022 rispetto alla settimana precedente, con oltre 2,9 milioni di nuovi cas ...