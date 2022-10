GG Team Wear Benevento 5 | in arrivo la difficile sfida col Reggio Calabria

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 7 ottobre 2022) Tempo di lettura: 2 minuti– Secondo impegno casalingo di questa stagione per il GG5 che nel terzo turno di campionato ospiterà la Cormar Futsal, una delle quattro squadre a punteggio pieno. I sanniti, che inseguono con 4 punti, sono reduci dal primo blitz a Catanzaro dove tra i pali si è messo in mostra l’estremo difensore Francesco Mambella, autore anche del definitivo 6-1 per i giallorossi. OTTIMISMO – «Sabato scorso – dice Mambella – abbiamo vinto gara non semplice su un campo molto piccolo e ora c’è grande fiducia in vista dellacontro il Cormar Futsal. A Catanzaro ho realizzato il primo gol di questa stagione ed è sempre una gioia quando accade perché non capita ...