Floccari non ha dubbi sulla Lazio | C' è una grandissima crescita Però continua a esserci un errore

(Di venerdì 7 ottobre 2022) Sergio, ex giocatore della, ha parlato dello stato di salute dei biancocelesti ai microfoni di Dazn, nel corso della trasmissione Kickoff.Ecco le sue parole:Se lasi sgonfia...

... Genoa vs Cagliari (diretta) Telecronaca: Edoardo Testoni - Commento: SergioDopo la ... Alessandro Iori - Commento: Alessandro Budel Grazie a Zona Serie Bti perdi nulla da tutti i campi ...sono mancate emozioni e applausi per il dialogo serale a cura di Raffaele Mortelliti al ...premiare i tre prestigiosi ospiti con un riconoscimento consegnato dall'assessore Maria Teresa...Sergio Floccari ha parlato della Lazio di Sarri ai microfoni di DAZN: le dichiarazioni dell’ex attaccante biancoceleste Sergio Floccari, ex attaccante della Lazio, ha parlato così della squadra di Sar ...Nel pre partita di Lazio - Spezia, nello studio di Dazn Giampaolo Pazzini e Sergio Floccari hanno parlato del mercato della Lazio, soffermandosi principalmente sul tema del vice ...