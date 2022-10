Calendario Superlega volley | orari partite 8-9 ottobre | dove vederle in tv | programma | streaming

Leggi su oasport

(Di venerdì 7 ottobre 2022) Nel weekend dell’8-9andrà in scena la seconda giornata della, il massimo campionato italiano dimaschile. Ad aprire le danze è il sempre rovente derby lombardo tra Monza e Milano, entrambe desiderose di riscattarsi dalle nette sconfitte maturate all’esordio rispettivamente contro Perugia e Cisterna. Impegni in trasferta per Trento e Perugia: i dolomitici dovranno prendere con le pinze l’ambiziosa Verona, che ha battuto Piacenza al debutto; i Block Devils se la dovranno vedere con l’ambiziosa neopromossa Siena. Civitanova vuole regalare una bella gioia al proprio pubblico, i Campioni d’Italia daranno il massimo contro Padova. Imperdibile derby emiliano tra Modena e Piacenza: i Canarini devono dimenticare il ko al tie-break contro Padova, i Lupi vogliono lasciarsi alle spalle il controverso 3-2 contro Verona. ...