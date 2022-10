Brighton | De Zerbi | “Tottenham? Possono giocarsela per il titolo”

(Di venerdì 7 ottobre 2022) Roberto Deha parlato alla vigilia della gara di Premier League che vedrà opposte il suoed ildi Antonio Conte. Queste le sensazioni dell’ex Sassuolo e Shaktar: “Sono felice ed entusiasta per la mia prima partita in casa, speriamo di fare bene. Voglio vedere lo stadio pieno: i tifosi sono il nostro dodicesimo giocatore. Loro sono nelle condizioni di poter vincere il. Hanno preso buoni giocatori e dopo un solo anno con Conte stanno facendo bene. Le mie squadre giocano sempre con coraggio, voglio che i ragazzi abbiano la giusta mentalità per creare le giuste condizioni per vincere”. SportFace.

La Gazzetta dello Sport

Dopo il debutto assoluto in Premier col brillante 3 - 3 di Anfield, Roberto Deè atteso alla prima all'Amex, dove il suoaffronterà il Tottenham di Antonio Conte. "Sono nelle ...DEVS CONTE Deha allenato quattro volte in Serie A contro una squadra di Conte e non ... una grande squadra che ha vinto lo scudetto - spiega il nuovo tecnico del, mostrando ... Pronostici calcio, Brighton-Tottenham: derby italiano tra De Zerbi e Conte Roberto De Zerbi ha parlato alla vigilia della gara di Premier League che vedrà opposte il suo Brighton ed il Tottenham di Antonio Conte. Queste le sensazioni dell’ex Sassuolo e Shaktar: “Sono felice ...'Felice per la mia prima gara in casa, voglio lo stadio pieno' BRIGHTON (INGHILTERRA) (ITALPRESS) - 'Sono felice ed entusiasta per la mia ...