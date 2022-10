Una brutta diagnosi’ | la gravissima malattia di Gabriel Garko | Ecco come sta

Leggi su howtodofor

(Di giovedì 6 ottobre 2022)si è lasciato andare a una confessione privata e di aprirsi totalmente con i suoi followers, rivelando un drammatico episodio che lo riguarda da vicino. L’attore sta facendo i conti, da un po’ di tempo, con unache si porta dietro non poche difficoltà. In una delle ultime interviste che ha concesso ai mediaaveva un aspetto diverso che non è sfuggito ai più attenti. L’attore aveva uno strano gonfiore sul viso che ha insospettito i fan i quali hanno subito capito che forse qualcosa non andava per il verso giusto e per questo si sono preoccupati molto, informandosi sulle condizioni di salute del proprio idolo anche attraverso messaggi e commenti sui suoi canali social. C’è stato qualcuno tra i fan diche ...