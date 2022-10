Sturm Graz-Lazio | Tare | “Sarri ha fatto bene a dire certe cose | è ancora presto”

(Di giovedì 6 ottobre 2022) “In Danimarca sottovalul’avversario è stato un grande errore e l’abbiamo pagato. Bisogna crescere nella nostra mentalità e servono questi passaggi a vuoto a volte. Servirà tanta determinazione e la volontà di vincere questa partita fondamentale per la classifica. Nel girone di ritorno ne giochiamo due in casa e lì dobbiamo chiudere la storia”. Lo ha detto ilttore sportivo della, Igli, prima del match contro lo: “Dove ci troviamo in campionato è per meriti, questa squadra può fare di più, ne siamo sicuri, una dichiarazione del genere come quella divuoltogliere tanta pressione da squadra e ambiente, hacosì, è...

Terza uscita stagionale in Europa League per la Lazio . Gli uomini di Maurizio Sarri affrontano alle ore 18 in Austria lo. 'Veniamo qui con la massima umiltà per rimettere a posto la situazione in classifica contro un avversario intenso e tosto'. L'allenatore biancoceleste in conferenza stampa alla vigilia è ...Anche perché i biancocelesti hanno perso quattro delle ultime cinque sfide contro squadre austriache nelle maggiori competizioni europee, inclusa una sconfitta contro lonel dicembre 2002, ...In campo Sturm-Lazio, terza giornata del gruppo F di Europa League, in programma giovedì 6 ottobre a Graz (Austria), alle 18:45. Arbitra il francese Benoit Bastien. Lo sloveno Matej Jug è l'arbitro ...Prima dell’inizio del match della Lazio in casa dello Sturm Graz, valevole per la terza giornata della fase a gironi di Europa League, ai microfoni di Sky Sport è intervenuto il Direttore Sportivo ...