Roma - Betis Siviglia 1 - 2 | le pagelle | Dybala non basta | Zaniolo in un vicolo cieco

Seconda sconfitta in Europa League per la, battuta 1 - 0 all'Olimpico dagli spagnoli delSiviglia che dominano così la classifica del gruppo C a +6 punti. Dybala sblocca la partita su rigore concesso dal Var dopo il tocco con la ...Al 40' ilpero' pareggia: lasi schiaccia troppo sulla manovra spagnola e Guido Rodriguez da fuori area colpisce e batte Rui Patricio. Larisponde al 45': Zaniolo su cross di Zalewski ...Vittoria in rimonta degli spagnoli contro la Roma. I biancocelesti restano a secco. La Fiorentina stende 3-0 l'Hearts. Sventata una rapina a casa di Di Maria ...Un gol di Luiz Henrique nel finale beffa una Roma buona, ma poco concreta nella sfida tra le big nel girone C di Europa League. Dopo aver mancato più volte il colpo del ko nella ripresa, di fronte ad ...