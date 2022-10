Reja sicuro | “Broja non è un giocatore da Napoli | è come Osimhen!”

(Di giovedì 6 ottobre 2022) Ad oggi il mercato delè , senza ombra di dubbio, uno dei migliori di sempre dal ritorno in Serie A, almeno stando ai numeri. De Laurentiis, grazie all’aiuto di Giuntoli, è riuscito a svecchiare la rosa, diminuire il tetto ingaggi ed allo stesso tempo rendere la squadra, ancora più competitiva. Il merito in gran parte va allo scouting azzurro, lesto ed abile nell’acquistare ad esempio Kvaratskheliaa e Kim, i cui valori ora sono già aumentati. Inoltre, Spalletti pare aver trovato l’abito perfetto con il quale tutti rendono al meglio delle loro possibilità e fanno notare meno i loro difetti.ChelseaProprio quest’estate, oltre ai rumours su Ronaldo e Dybala, si era parlato anche di un altro attaccante, sondato per sostituire eventualmente Osimhen e si tratta di, albanese ex ...

Spazio Napoli

... che conquistò la piazza d'onore in B (e la conseguente promozione in A) con Edial timone. ... In attacco l'unicodel posto è Francesco Forte , mentre si candida per una maglia da titolare ...E a proposito di nazionali, l'ex Empoli, non schierato in Nations League dacontro l'Islanda, ... Noi lavoriamo sempre bene e duramente durante la settimana: sonoche i risultati arriveranno"... Edy Reja, l'ex tecnico azzurro boccia Broja per il Napoli!