MOVIOLA – Roma-Betis | rigore per mani di Ruibal | concesso dal Var di Inter-Barcellona

(Di giovedì 6 ottobre 2022) Destinato a far discutere quanto accaduto inall’Olimpico. L’arbitro haun calcio diai giallorossi per un dubbio fallo dida parte di Guardado, che la sfiora in una situazione convulsa.viene il Var a supporto dell’arbitro, ma quel che può destare scalpore è che si tratta dello stesso Van Boekel che da Var innon aveva richiamato il collega al Meazza per il tocco di mano di Dumfries. Dagli undici metri non perdona Dybala. SportFace.

Allo stadio Olimpico, la sfidaBetis valida per la terza giornata di Europa League: sintesi, tabellino, risultato,e cronaca live Allo stadio Olimpico,e Betis si affrontano nel match valido per la 3ª giornata dell' Europa League 2022/23.- Betis 0 - 0 1 Fischio d'inizio. 1 Ci prova subito ...L'episodio arbitrale chiave del match valido per la 3ª giornata di Europa League 2022/23:Betis L'episodio chiave delladel match trae Betis, valido per la 3ª giornata dell' Europa League 2022/23. Dirige la sfida l'arbitro Jug. L'EPISODIO CHIAVE DEL MATCH 1 ...Destinato a far discutere quanto accaduto in Roma-Betis all’Olimpico. L’arbitro ha concesso un calcio di rigore ai giallorossi per un dubbio fallo di mani da parte di Guardado, che la sfiora in una ...Allo stadio Olimpico, la sfida Roma Betis valida per la terza giornata di Europa League: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live Allo stadio Olimpico, Roma e Betis si affrontano nel ...