La De Roberto fa la grillina | Sette progetti per i percettori del RdC

(Di giovedì 6 ottobre 2022) di Erika Noschese Attività di interesse collettivo a finalità formativa e non lavorativa: si possono riassumere così iche l’amministrazione comunale di Salerno sta mettendo in campo, attraverso l’assessorato alle Politiche sociali guidato da Paola De, per idel Reddito di Cittadinanza che avranno così la possibilità di essere formati. “Su questo tema, stiamo rispettando quanto previsto dalla norma – ha spiegato l’assessore Paola De– Fin dal mio insediamento, come Ambito, ho stanziato le risorse per finanziare ial Puc”, ovverodi formazione. Si tratta, nello specifico, di formazione sul campo: va fatto un progetto che non deve essere sostitutivo dei lavori dei dipendenti comunali, affiancati da tutor ...

Cronache Salerno

