Fiorentina | Italiano | «Ci serviva una partita così Ora serve tranquillità»

(Di giovedì 6 ottobre 2022) Il tecnico dellaVincenzoha analizzato il successo in casa degli Hearts. Le dichiarazioni a Sky ANALISI – «Abbiamo approcciato in maniera feroce, siamo stati bravi a sbloccarla e poi chiuderla. E’ una vittoria che ci farà bene nell’immediato e ne sono certo. E’ chiaro che non abbiamo fatto niente, queste partite ravvicinate che vanno preparate bene. Ricercavamo una gara, siamo stati bravi a interpretarla, se oggi non avessimo fatto risultato si sarebbe complicato tutto. A Bergamo avevamo già lanciato segnali e speriamo di esserci incamminati in una strada di, sono contento di Jovic, Kouamè, Mandragora. E’ una serata importante, siamo contenti». L'articolo proviene da Calcio News 24.

Commenta per primo Hearts of Midlothian -: 0 - 3 Gollini 6.5 : Brivido iniziale, si rifà salvando il risultato poco prima dell'...lo toglie all'intervallo per non rischiare. (dal 1's.