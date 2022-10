Emigratis 2022 replica seconda puntata in streaming e in tv | Pio e Amedeo incontrano Antonio Conte | Donnarumma e Giovanni Pernice

, arriva la frecciata di Luca Zingaretti: 'E anche ieri sera abbiamo vinto' Nel dettaglio l'interprete di Salvo ne Il commissario Montalbano sul suo profilo Instagram con delle stories ha ...Il 28 settembresono tornati con una nuova edizione di, sempre in onda in prima serata su Canale 5 .Luca Zingaretti esulta per il successo di Montalbano su Rai1, che registra ascolti record anche in replica contro il programma di Pio e Amedeo ...Pio e Amedeo, nella seconda puntata di Emigratis, arrivano a Parigi e si fanno offrire da Gigio Donnarumma una cena stellata e un soggiorno in uno dei più lussuosi hotel della capitale francese. Pio e ...