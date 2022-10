Concorsi pubblici e assunzioni | via libera al nuovo regolamento

Dopo più di 28 anni cambiano le regole per l'accesso agli impieghi e le modalità di svolgimento deinel segno della digitalizzazione, della semplificazione, della parità d'accesso ed equilibrio di genere, superando le situazioni di svantaggio, con l'obiettivo di garantire la ...... per approfondire ed analizzare l'impatto dei vari cicli della vita femminile sul lavoro, passando per la formazione mirata all'accesso deiNe abbiamo riferito più volte: non tutti gli aspiranti docenti che hanno superato il concorso ordinario con successo sono stati immessi in ruolo. Tra loro c’è chi non si è posizionato in modo utile in ...Aperto il bando per un addetto al settore appalti e contratti. Si cercano ingegneri, geometri e altre figure specialistiche ...