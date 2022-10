Calcio | Conference League | Hearts-Fiorentina 0-3**

(Di giovedì 6 ottobre 2022) Edimburgo, 6 ott. - (Adnkronos) - Lasconfigge 3-0 gli scozzesi dell'in un match valido per la terza giornata del gruppo A didisputato al Tynecastle Park di Edimburgo. A decidere l'incontro i gol di Mandragora al 4', Kouamé al 43' e Jovic al 79'. I padroni giocano in dieci uomini dal 48' per l'espulsione di Neilson. Nell'altra partita del girone pareggio per 0-0 tra i lettoni dell'Rfs Riga e i turchi del Basaksehir. Nella classifica del gruppo guida il Basaksehir con 7 punti, poi laa 4,a 3, chiude Rfs a 2.

