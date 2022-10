Università: Bergamo e San Raffaele insieme per formare i dirigenti del futuro (Di mercoledì 5 ottobre 2022) Bergamo, 5 ott. (Adnkronos/Labitalia) - Taglia il traguardo del secondo anno di attività il corso di laurea triennale in Scienze politiche e strategie globali dell'Università degli studi di Bergamo, istituito in interateneo dal Dipartimento orobico di Scienze economiche insieme all'Università Vita-Salute San Raffaele (Facoltà di Psicologia). Presenti all'inaugurazione delle lezioni, Sergio Cavalieri, rettore dell'Università degli studi di Bergamo, Roberto Mordacci, prorettore per le scienze umane e sociali dell'Università Vita-Salute San Raffaele, insieme al vicepresidente del Gruppo San Donato, governance di riferimento dell'UniSr, Paolo Rotelli. Appartenente alla classe delle lauree in Scienze ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 5 ottobre 2022), 5 ott. (Adnkronos/Labitalia) - Taglia il traguardo del secondo anno di attività il corso di laurea triennale in Scienze politiche e strategie globali dell'degli studi di, istituito in interateneo dal Dipartimento orobico di Scienze economicheall'Vita-Salute San(Facoltà di Psicologia). Presenti all'inaugurazione delle lezioni, Sergio Cavalieri, rettore dell'degli studi di, Roberto Mordacci, prorettore per le scienze umane e sociali dell'Vita-Salute Sanal vicepresidente del Gruppo San Donato, governance di riferimento dell'UniSr, Paolo Rotelli. Appartenente alla classe delle lauree in Scienze ...

