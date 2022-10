UE | via libera a nuove sanzioni alla Russia

C'è accordo fra i Ventisette su un nuovo pacchetto di sanzioni alla Russia , l'ottavo dall'inizio delle ostilità ni Ucraina, che prevede quale pezzo forte la fissazione di un tetto (price cap) al ...... colei che, sfuggita di mano ai fotografi di moda può finalmente essereanche di NON piacere... sicuramente, le sue opere sono utile testimonianza di un pensiero generazionale indi ...L’UE ha dato il via libera a nuove sanzioni contro la Russia che includono anche il price cap sul gas. Si tratta dell’ottavo pacchetto.BRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) - Il Consiglio dell'Unione Europea ha dato il via libera definitivo alla direttiva che promuoverà l'adeguatezza dei salari ...