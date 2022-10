SPID gratuito per tutti i dipendenti pubblici: Funzione Pubblica firma protocollo d’intesa con Lepida (Di mercoledì 5 ottobre 2022) Il Dipartimento della Funzione Pubblica ha firmato, all'esito di un avviso pubblico, un protocollo d’intesa con la società Lepida, grazie al quale ogni amministrazione potrà offrire ai propri dipendenti l’opportunità di ottenere velocemente e gratuitamente la propria identità SPID. Lo comunica una nota della Funzione Pubblica. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di mercoledì 5 ottobre 2022) Il Dipartimento dellahato, all'esito di un avviso pubblico, uncon la società, grazie al quale ogni amministrazione potrà offrire ai propril’opportunità di ottenere velocemente e gratuitamente la propria identità. Lo comunica una nota della. L'articolo .

