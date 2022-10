Roma | mercato dei fiori | crolla parte del solaio

(Di mercoledì 5 ottobre 2022) . L’intervento dei vigili del fuoco sulla via Trionfale. Prima lo scricchiolio poi la caduta. Aldeidi via Trionfale èta una porzione didal primo piano dell’immobile. Un cedimento al suolo che per una mera casualità non ha coinvolto persone o cose. Ad intervenire a due passi dalla zona del Vaticano i vigili del fuoco che hanno cominciato le operazioni di messa in sicurezza dell’area interessata dal dissesto e di consolidamento dell’area interessata dal crollo con conseguente chiusura – a scopo precauzionale – del primo piano del. L'articolo proviene da Italia Sera.

