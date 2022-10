Perché Alessia Piperno è stata arrestata: cosa sappiamo sulla 30enne di Roma in carcere in Iran (Di mercoledì 5 ottobre 2022) Perché Alessia Piperno, la travel blogger 30enne di Roma, è stata arrestata in Iran? E’ questo che tutti si chiedono dopo aver appreso del fermo della ragazza italiana a Teheran avvenuto ormai cinque giorni fa. Ore di apprensione in cui si cerca da un lato di capire il Perché dell’arresto, ma dall’altro di trovare una soluzione affinché la 30enne riesca a far rientro in Italia. I motivi dell’arresto non sono stati chiariti Intanto cerchiamo di chiarire alcuni aspetti della vicenda. Secondo quanto ricostruito la ragazza, che da circa 7 anni viaggia in giro per il mondo raccontando cultura e tradizioni dei Paesi di volta in volta visitati, sarebbe stata fermata mentre si accingeva a festeggiare il suo ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 5 ottobre 2022), la travel bloggerdi, èarrein? E’ questo che tutti si chiedono dopo aver appreso del fermo della ragazza italiana a Teheran avvenuto ormai cinque giorni fa. Ore di apprensione in cui si cerca da un lato di capire ildell’arresto, ma dall’altro di trovare una soluzione affinché lariesca a far rientro in Italia. I motivi dell’arresto non sono stati chiariti Intanto cerchiamo di chiarire alcuni aspetti della vicenda. Secondo quanto ricostruito la ragazza, che da circa 7 anni viaggia in giro per il mondo raccontando cultura e tradizioni dei Paesi di volta in volta visitati, sarebbefermata mentre si accingeva a festeggiare il suo ...

