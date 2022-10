Milano | sequestrati 30 kg di hashish in panetti con il volto di Achraf Hakimi

(Di mercoledì 5 ottobre 2022) E’ una vicenda surreale quella accaduta a, dove la polizia ha sequestrato 30 kg didivisi incon su riprodotto ildel calciatore, attualmente al Psg ma con un recente passato nell’Inter. E’ stato arrestato un marocchino di 31 anni e gli investigatori hanno potuto fermarlo dopo uno scambio a mano con un cliente. Sono stati trovati anche 11.500 euro in contanti in una borsa e in un box si è poi risaliti al grosso quantitativo di droga con l’effige del terzino, ovviamente estraneo ai fatti. SportFace.

