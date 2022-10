Mia Ceran | «La maternità è un prodigio molto banale»

(Di mercoledì 5 ottobre 2022) Famiglia è chi famiglia si sente dice Mia, che porta il tema in tv. E mentre la sua cresce – è in attesa del secondo figlio (o figlia) dopo il primo che ha «un nome da anziano signore» – racconta luci e ombre della. Che ha imparato a gestire grazie al ritmo giusto

Marida Caterini

è incinta ! A dare l'annuncio ci ha pensato la stessa giornalista, attraverso il suo account Instagram ufficiale. Scendendo nel dettaglio, la conduttrice ha pubblicato la foto dell'ecografia ...Dopo lo slittamento di Sing Sing Sing di Stefano De Martino , Boomerissima di Alessia Marcuzzi (rinviato all'anno prossimo) e la posticipazione di Nei Tuoi Panni die de Il Collegio , ... Nei tuoi panni, famiglia, storie, Rai2, Ceran, problemi, ospiti, esperti La giornalista e volto della TV annuncia la sua seconda gravidanza, dopo qualche mese dalla nascita del suo primo figlio ...Il nuovo game show del sabato pomeriggio di Rai 2 subirà un ritardo: è l’ennesimo rinvio in casa Rai, che manderà in onda il best of di BellaMa’ ...