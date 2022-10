“Mi ha rovinato la vita” A Fuori dal coro le accuse sul concorso alla Farnesina

Leggi su caffeinamagazine

(Di mercoledì 5 ottobre 2022)dal, il programma condotto da Mario Giordano su Rete4 punta il dito sul Ministero degli Esteri, il dicastero guidato da Luigi Di Maio. Giordano manda in onda un servizio in cui si parla di presunti concorsi truccati. Una serie di persone parlano sotto anonimato e affermano chiaramente di “non credere piùgiustizia”. Un’altra addirittura dice: “Il ministero degli Esteri mi hala”. Nel servizio prende la parola Simona (il nome è di fantasia): la donna aveva “un sogno, quello di intraprendere la carriera diplomatica”. Per questa ragione avrebbe partecipato nel 2019 a un bando didel ministero per “funzionario consolare e legale amministrativo”. Si tratta di una carica importante, come spiega l’inviata, cariche che “fanno gola a molti, perché ...