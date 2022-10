Meteo mercoledì: anticiclone e clima mite, ma con alcuni intoppi. I dettagli (Di mercoledì 5 ottobre 2022) Previsioni Meteo Italia SITUAZIONE. Un vasto campo di alta pressione abbraccia tutta l’Europa centrale e meridionale, inglobando anche l’Italia ed determinando una fase stabile e in gran parte soleggiata dal clima molto mite. Tuttavia la stasi anticiclonica è causa della formazione di alcune nebbie o nubi basse già all’alba di oggi su parte della Pianura Padana. Si tratta comunque di nuvolosità innocua che insisterà anche di giorno sulla fascia pedemontana alpina, pur diradandosi parzialmente con l’azione del sole. Qualche nube irregolare è attesa inoltre su Calabria ionica ed isole maggiori, in particolare sulla Sicilia orientale, dove tra l’altro non è escluso qualche isolato piovasco. Proprio a causa della nuvolosità, seppur sterile, le temperature perderanno alcuni gradi nei valori diurni rispetto a lunedì, pur ... Leggi su ilfaroonline (Di mercoledì 5 ottobre 2022) PrevisioniItalia SITUAZIONE. Un vasto campo di alta pressione abbraccia tutta l’Europa centrale e meridionale, inglobando anche l’Italia ed determinando una fase stabile e in gran parte soleggiata dalmolto. Tuttavia la stasi anticiclonica è causa della formazione di alcune nebbie o nubi basse già all’alba di oggi su parte della Pianura Padana. Si tratta comunque di nuvolosità innocua che insisterà anche di giorno sulla fascia pedemontana alpina, pur diradandosi parzialmente con l’azione del sole. Qualche nube irregolare è attesa inoltre su Calabria ionica ed isole maggiori, in particolare sulla Sicilia orientale, dove tra l’altro non è escluso qualche isolato piovasco. Proprio a causa della nuvolosità, seppur sterile, le temperature perderannogradi nei valori diurni rispetto a lunedì, pur ...

Meteo Liguria, ancora tempo stabile e bello Queste, nel dettaglio, le previsioni meteo di Limet Liguria per le prossime ore: Mercoledì 5 ottobre 2022 Al mattino in prevalenza sereno, salvo foschie o banchi di nebbia nelle zone soggette sul ... Meteo Palermo - Giornate all'insegna della variabilità attendono la città, ma con sole prevalente: le previsioni Le condizioni meteo pertanto in città si sono mantenute stabili e asciutte e tali resteranno anche ...sinottica non si incorrerà in variazioni significative per la giornata di domani mercoledì 5 ...